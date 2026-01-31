Questa mattina a Crans Montana si corre il SuperG di sci alpino. Melesi ha conquistato il miglior tempo, mentre Brignone e Curtoni sono stati vicini a perdere l’equilibrio. La gara continua e gli atleti spingono per migliorarsi. I tifosi seguono la prova in diretta, pronti a vedere chi salirà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.21 La transalpina è dietro di 0.18 al secondo rilevamento e 0.62 al secondo. Ora una nuvola copre il sole, visibilità peggiorata. 11.20 Huetter quarta a 22 centesimi. Melesi mette il podio nel mirino. E’ il momento della francese Romane Miradoli. 11.19 L’austriaca Cornelia Huetter è dietro di 0.25 al secondo intermedio e 0.16 al terzo. 11.18 Federica Brignone è sesta a 86 centesimi. Nel finale ha guadagnato 2 decimi a Melesi. Ma che rischio, davvero. Non sappiamo come abbia fatto a rimanere in piedi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Melesi in testa, Brignone e Curtoni hanno rischiato di cadere

Approfondimenti su Crans Montana SuperG

Questa mattina a Crans Montana si sono appena concluse le prove di discesa maschile in vista della gara di SuperG.

Oggi a Crans Montana si disputa il superG femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crans Montana SuperG

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: pista pericolosa, Brignone e Goggia devono fare attenzione!; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Rivivi il LIVE! Super G: Odermatt brucia von Allmen, Italia giù dal podio.

LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Melesi in testa, aspettando le favoriteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.12 Al secondo ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Mattia Casse primo! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.38: Per oggi è ... oasport.it

GIORNATA RICCA Cosa è meglio di un appuntamento con lo sci alpino Quando in programma ce ne sono due! L’attenzione è tutta per il superG femminile di Coppa del Mondo alle 11… Ma già ora, sempre a Crans Montana, ci sono gli uomini jet co - facebook.com facebook

A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com