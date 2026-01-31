LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | Melesi in testa aspettando le favorite

Questa mattina a Crans Montana si sono appena concluse le prove di discesa maschile in vista della gara di SuperG. Melesi si è posizionato in testa, ma le favorite non sono ancora scese e il pubblico aspetta con ansia. La partenza è prevista alle 9, e gli appassionati sono pronti a seguire la gara in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.09 Suter quarta a 1.13. Adesso avremo le prime 10 della WCSL di superG. Si parte con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. 11.08 Subito 0.15 di margine per l'elvetica al primo rilevamento, ma è dietro di 0.46 al secondo. Melesi può sognare una top10? 11.07 Cerutti quarta a 1.22. E' il momento della svizzera Corinne Suter. 11.06 La transalpina è davanti di 0.08 al primo intermedio, dietro di 0.33 al secondo e ben 0.72 al terzo. Non impensierisce Melesi. 11.05 Puchner non può tenere il passo di Melesi nel gigantone finale ed è terza a 3 decimi.

