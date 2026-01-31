Oggi a Crans Montana si disputa il superG femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara inizia alle 11, e le atlete sono già pronte al cancelletto di partenza. Tra tutte, Federica Brignone attende un riscontro sulla sua velocità, dopo alcune prove che non hanno ancora soddisfatto appieno. La giornata si prospetta intensa, con tante speranze di punti importanti in palio per la stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG femminile di Crans Montana Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.00, ci saranno 50 atlete da 15 Paesi. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 50 partenti: Roberta Melesi scatterà col 2, Elena Curtoni con l’8, Federica Brignone col 9, Sofia Goggia col 13, Laura Pirovano col 20, Asja Zenere col 33, Nicol Delago col 42 e Nadia Delago col 46. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone attende un riscontro nella velocità

Approfondimenti su Crans Montana SuperG

Oggi a Crans Montana si disputa la discesa libera femminile, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Oggi a Crans Montana si svolge la prima prova di discesa libera femminile, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crans Montana SuperG

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Casse e Innerhofer ad un passo dalle Olimpiadi! Odermatt vince, Franzoni fuori dai 10; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Rivivi il LIVE! Super G: Odermatt brucia von Allmen, Italia giù dal podio; Annullata causa maltempo discesa libera Crans-Montana. Caduta per Lindsey Vonn - Confermato programma Crans Montana, domani superG femminile.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: test decisivo per poter svolgere la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana, ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streamingSiamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l'ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell'annata, le Olimpiadi. La Coppa del ... oasport.it

Crans-Montana ospiterà il Weekend di Coppa del Mondo di sci alpino femminile con due gare di velocità Venerdì 30/01 – Discesa libera (ore 10.00) Sabato 31/01 – SuperG (ore 11.00) Diretta TV: Rai Due ed Eurosport - facebook.com facebook

Federica Brignone torna in gara anche in discesa e superG! Le convocate dell’Italia per Crans Montana - x.com