LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | Goggia torna sul podio! Beffa Melesi colossali rimpianti per Pirovano

Goggia torna a salire sul podio nel SuperG di Crans Montana, in Svizzera. La gara si è accesa fin dalle prime curve, con alcune sorprese e anche qualche delusione. Melesi ha subito una brutta batosta, mentre Pirovano si lascia sfuggire una buona occasione, lasciando molti rimpianti. La competizione continua a regalare emozioni e colpi di scena, mentre gli atleti si preparano per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 12.09 L'austriaca Julia Scheib, fenomeno del gigante, è 19ma a 1.39. 12.07 Per quanto visto oggi, Federica Brignone non sembra ancora pronta nella velocità. Servirebbe tempo, ma come lei stessa ha detto: " Non ce n'è ". 12.05 La pista comunque si è velocizzata, perché il sole ha riscaldato la neve. 12.05 La classifica dopo le prime 30: 1 BLANC Malorie – Svizzera – 1:17.34 2 GOGGIA Sofia – Italia – 1:17.52 3 JOHNSON Breezy – Stati Uniti – 1:17.70 4 MELESI Roberta – Italia – 1:17.

