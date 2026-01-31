LIVE Italia-Grecia 8-12 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Questa sera si gioca l’ultimo quarto di una partita di pallanuoto femminile tra Italia e Grecia, valida per gli Europei 2026. L’Italia cerca di ridurre il gap, ma la Grecia mantiene il vantaggio di quattro gol. Bettini segna il primo gol di questo quarto, cercando di risollevare le speranze delle italiane. La partita è ancora aperta e i minuti finali promettono emozioni intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.35 Goooooooooooool, Bettini apre le marcature in questo quarto, Italia-Grecia 8-12. 7.55 Inizia l’ultimo quarto di partita, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Grecia 7-12. 0.09 Gol di Xenaki da centroboa, Italia-Grecia 7-12. 1.55 Rete su rigore di V.Plevritou, Italia-Grecia 7-11. 3.18 Marletta spreca un rigore. 3.33 Rete di Xenaki che trova il tempo giusto per la conclusione, Italia-Grecia 7-10. 3.58 GOooooooooooooool, Giustini con una bordata sotto la traversa, Italia-Grecia 7-9. 4.50 Gooooooooooooool, Cocchiere di forza, Italia-Grecia 6-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 8-12, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Approfondimenti su Italia Grecia LIVE Italia-Grecia 4-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Grecia negli Europei di pallanuoto 2026. LIVE Italia-Serbia 16-6, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! L'incontro tra Italia e Serbia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026, si conclude con un risultato di 16-6. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Italia Grecia Argomenti discussi: LIVE Italia-Grecia 5-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Settebello che chiude al quarto posto; Europei di Funchal. Italia-Turchia 25-11, sabato la Grecia alle 14 su Rai Sport; Dove vedere Italia-Grecia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming: azzurri a caccia del terzo posto; Settebello, congedo amaro dagli Europei: bronzo alla Grecia. LIVE Italia-Grecia 5-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Settebello che chiude al quarto postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 18.18 Italia dominata dalla Grecia dall'inizio ... oasport.it Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 13-15): ellenici in semifinale (oggi 19 gennaio 2026)Diretta Italia Grecia streaming video Rai, oggi 19 gennaio: orario e risultato live per la partita della seconda fase agli Europei pallanuoto 2026. ilsussidiario.net In Grecia domenica si fermano tutti Dalla massima serie ai campi di periferia. Un minuto di silenzio ovunque, senza discussioni. In Italia no,In Italia, davanti alla stessa identica tragedia, con quattro angioletti volati in cielo, la Lega Calcio ha voltato la faccia dall’ facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.