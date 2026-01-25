LIVE Italia-Grecia 4-10 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Grecia negli Europei di pallanuoto 2026. Con aggiornamenti costanti, puoi conoscere il risultato e gli sviluppi dell’ultimo quarto di gioco. La diretta fornisce un quadro chiaro e immediato di un match importante, senza enfasi o sensazionalismi. Clicca per aggiornare e rimanere informato sugli eventi più recenti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Inizia l'ultimo quarto di partita, palla all'Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Grecia 4-10. 0.45 Gooooooool, Ferrero trova l'incrocio dei pali, Italia-Grecia 4-10. 2.45 Diagonale di Balzarini parato dal solito Zerdevas. 3.19 Gol di Nikolaidis, dominio greco in superiorità numerica, Italia-Grecia 3-10. 4.40 Gol della Grecia convalidato grazie al VAR, dopo il palo la palla era entrata, Italia-Grecia 3-9. 4.48 Zerdevas copre il tiro di Ferrero. 5.40 Goooooooool, Condemi non sembra mollare, Italia-Grecia 3-8. 7.03 Gol di Kakaris, beduina che sorprende Del Lungo, Italia-Grecia 2-8.

