LIVE Italia-Serbia 16-6 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

L'incontro tra Italia e Serbia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026, si conclude con un risultato di 16-6. Questo aggiornamento in tempo reale fornisce un resoconto chiaro e preciso dell’ultimo quarto di partita, offrendo ai lettori un'informazione affidabile e senza enfasi. Per i dettagli completi, clicca sul link e resta aggiornato sugli sviluppi di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.02 Gooooooooooooool, Bianconi piega le mani a Vukovic, Italia-Serbia 16-6. 5.01 Rete di Lukic dalla posizione tre, Italia-Serbia 15-6. 7.28 Gooooooooooooooooool, Bettini sul secondo palo, Italia-Serbia 15-5. 7.55 Inizia l'ultimo quarto, palla all'Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Serbia 14-5. 1.59 Gol di Radonjic che accorcia le distanze, Italia-Serbia 14-5. 3.12 Gooooooooool, Leone di forza, Italia-Serbia 14-4. 3.57 Gooooooooool, Bettini dal perimetro, Italia-Serbia 13-4. 4.46 Goooooooooooool, si ripete Marletta, Italia-Serbia 12-4. 5.40 Gol di Milicevic sempre l'asso della Serbia che non molla, Italia-Serbia 11-4.

