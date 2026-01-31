LIVE Ciclocross Mondiali U23 in DIRETTA | vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per Viezzi

Dockx si aggiudica il titolo mondiale di ciclocross in solitaria, lasciando tutti dietro di sé. La gara, trasmessa in diretta, ha visto un sorpasso deciso, con Viezzi che ha tentato di reagire senza successo. La corsa delle categorie Juniores donne, invece, è ancora in corso e può riservare sorprese. Gli appassionati sono incollati agli schermi, pronti a seguire gli ultimi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (ELITE DONNE) DALLE 15.10 14.15 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della gara dei mondiali di ciclocross under 23 termina qui! La vittoria è andata al belga Aaron Dockx, vera sorpresa di questa giornata. Il giovane azzurron Stefano Viezzi partiva per giocarsi il podio, ma la sfortuna e la severità della giuria gli hanno impedito di puntare ad una medaglia. 14.13 Ecco la top ten della gara under 23: Aaron Dockx. Aubin Sparfel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per Viezzi Approfondimenti su Mondiali U23 LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: Dockx vola verso l’oro! Sparfel insegue Questa mattina si sono aperti i mondiali di ciclocross con le gare delle juniores donne. LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: Viezzi alla caccia di una medaglia! Questa mattina i Mondiali di ciclocross under 23 sono entrati nel vivo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mondiali U23 Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: l’Italia punta su Stefano Viezzi; LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vagante; A che ora i Mondiali di ciclocross 2026 oggi: programma 31 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: l’Italia punta su Stefano ViezziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vaganteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: Viezzi alla caccia di una medaglia! - x.com Sci di fondo – I convocati della Francia per i Mondiali juniores e U23 di Lillehammer facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.