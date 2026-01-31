LIVE Ciclocross Mondiali U23 in DIRETTA | Viezzi alla caccia di una medaglia!

Questa mattina i Mondiali di ciclocross under 23 sono entrati nel vivo. Viezzi, la giovane italiana, si prepara a dare tutto per conquistare una medaglia. La gara è già iniziata e i primi giri si sono fatti sentire. La tensione tra gli atleti è alta, ma l’attenzione resta tutta su Viezzi, che punta a un risultato importante. I tifosi italiani sono già in fibrillazione, sperando in un’altra bella soddisfazione per il settore del ciclocross.

13.11 Partono bene i francesi Debord e Sparfel. I transalpini mettono subito in lunga fila indiana il gruppo. Viezzi è partito un po' a rilento e al momento è in 16esima posizione. 13.10 PARTITI! Sprint iniziale per accaparrarsi la testa del gruppo. 13.09 Gli atleti sono già schierati, solo un minuto all'inizio della gara! 13.08 L'azzurro dovrà vedersela soprattutto con il vicnitore della Coppa del Mondo under 23 David Haverdings.

