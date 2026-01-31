LIVE Ciclocross Mondiali U23 in DIRETTA | Dockx vola verso l’oro! Sparfel insegue

Questa mattina si sono aperti i mondiali di ciclocross con le gare delle juniores donne. La gara live sta regalando emozioni, con Dockx che ha preso il comando e punta dritto alla medaglia d’oro. Sparfel cerca di tenere il passo, ma al momento sembra difficile per lei contrastare la sua avversaria. La corsa continua, le immagini arrivano in tempo reale e i tifosi restano incollati allo schermo.

13.59 Manca solo metà giro! Dockx si invola verso la maglia iridata! Sparfel sembra essersi arreso! 13.58 Addirittura quattordicesimo Haverdings cn più di un minuto di ritardo! La sfortuna (Viezzi e Sparfel) e una forma non ottimale (Corsus e Haverdings) hanno messo in ginocchio tutti i possibili favoriti! 13.57 Sono 16 adesso i secondi di vantaggio di Dockx! Se non commette errori la vittoria sarà sua! Nel gruppetto in lotta per il bronzo contnua la gara tattica fatta di strappi.

