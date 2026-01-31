LIVE Ciclocross Mondiali U23 in DIRETTA | squalificato Viezzi! Sparfel se ne va tutto solo

Questa mattina ai Mondiali di ciclocross si è verificato un episodio che ha sconvolto la gara degli U23. Viezzi è stato squalificato e ha lasciato la corsa in anticipo. Nel frattempo, Sparfel è partito da solo, allontanandosi dal gruppo. La corsa continua con tante sorprese e ancora molte incognite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (ELITE DONNE) DALLE 15.10 13.37 Non una grande giornata per il belga più accreditato per una vittoria Yordi Corsus, che si ritrova attardato di oltre trenta secondi. 13.36 Haverdings sta conducendo una gara piuttosto tattica. Non sembra così volenteroso di inseguire in prima persona Sparfel, risparmiandosi per la seconda metà di gara. 13.34 Non sembrano aver intenzione di organizzare un gioco di squadra olandesi e belgi. Il gruppo inseguitore è infatti formato anche da tre oladesi e due belgi, ma il ritmo rimane piuttosto basso, tanto che anche da dietro tornano sotto alcuni atleti.

