Questa mattina si sono aperti ufficialmente i Mondiali di ciclocross under 23. L’Italia punta tutto su Stefano Viezzi, che spera di portare a casa una medaglia. Seguiamo la gara in diretta, aggiornando minuto per minuto le azioni dei protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dei mondiali di cliclocross under 23. I giovani cicilisti si sfideranno sull'impegnativo circuito di Hulst, nei Paesi Bassi. Il tracciato presenta difficoltà soprattutto dal punto di vista tecnico con diversi ostacoli e barriere artificiali. La speranza azzurra è ovviamente Stefano Viezz i. Il classe 2006 è reduce da un ottimo terzo posto nell'ultima di Coppa del Mondo under 23 di Hoogereide e, nonostante un avvio di stagione in salita, è riuscito ad agguantare il quarto posto nella classifica di CDM.

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: l’Italia punta su Stefano Viezzi

