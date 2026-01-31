LIVE Ciclocross Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA | caduta di Brand Si ritira Casasola!

Questa mattina, ai Mondiali di ciclocross, le ultime notizie arrivano dal settore femminile. Brand è caduta durante la gara e ha dovuto abbandonare la corsa. Anche Casasola si è ritirata, lasciando il pubblico senza alcune delle favorite. La gara continua, ma questi incidenti cambiano gli equilibri. Seguiamo gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 15.44 Fouquenet transita in terza posizione con 32? di ritardo dalla testa. La francese guida un gruppetto con Zemanova, Norbert Riberolle, Pieterse, Neff e Vas. 15.43 Alvarado passa in testa al quarto passaggio sul traguardo, seguita da Brand. 15.42 Fouquenet rientra nella lotta per la terza posizione. Perde qualche metro Pieterse, che forse sta patendo la brutta botta subita nella caduta precedente. 15.41 Torna in testa Alvarado. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: caduta di Brand. Si ritira Casasola! Approfondimenti su Mondiali Ciclocross LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: si spacca subito la gara, Casasola insegue Questa mattina si è aperto con toni subito intensi il campionato mondiale di ciclocross femminile. LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vagante Questa mattina i Mondiali di ciclocross femminili 2026 sono partiti con sorpresa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Mondiali Ciclocross Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Mondiali di Ciclocross 2026: tutto quello che devi sapere e dove vederli in tv; A che ora i Mondiali di ciclocross 2026 oggi: programma 31 gennaio, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per ViezziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Bukowska beffa Revol, Pellizotti ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS ... oasport.it Giornata ricchissima di gare ai Mondiali Ciclocross di Hulst! Ben tre gare in programma: si parte alle 11.05 con le Donne Junior, per poi proseguire con gli Uomini Under 23 alle 13.10 e chiudere con le Donne Elite alle 15.10. - facebook.com facebook

