LIVE Ciclocross Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA | si spacca subito la gara Casasola insegue

Questa mattina si è aperto con toni subito intensi il campionato mondiale di ciclocross femminile. La gara si è spezzata già nelle prime fasi, e Casasola si trova ora a inseguire il gruppo di testa. La competizione è frenetica e i primi risultati promettono spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 15.19 Pieterse passa in testa al primo passaggio sul traguardo. IN settima posizione c'è Fouquenet a 7?, Casasola è quattordicesima a 20? 15.17 Zemanova e Neff rientrano sul quartetto di testa. Ci sono 6 atlete a guidare la gara. 15.16 Casasola è scivolata in diciassettesima posizione. 15.15 Zemanova prova a rimanere in scia a Vas, che chiude il quartetto di testa dietro il terzetto orange. 15.14 Si rompe il gruppo! Si forma un buco in sesta posizione con Pieterse, Alvarado, Vas, Brand e Zemanova che hanno guadagnato un paio di secondi

