LIVE Ciclocross Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA | Sara Casasola mina vagante

Questa mattina i Mondiali di ciclocross femminili 2026 sono partiti con sorpresa. Sara Casasola si presenta come una delle protagoniste più attese e già fa parlare di sé. La gara è in corso e tutti gli occhi sono puntati su di lei, che si muove con determinazione e senza paura. Seguiremo passo passo le sue azioni e gli sviluppi di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali elitè femminili di ciclocross 2026. Ad Hulst (Paesi Bassi) continua la rassegna iridata del ciclocross con la seconda giornata di questo week-end che prevede la corsa donne junior, quella uomini U23 e soprattutto la gara elitè femminile, che scatterà alle 15.10. La favorita assoluta per la vittoria è Lucinda Brand. L'olandese cerca il successo davanti al proprio pubblico al termine di una grande stagione di Coppa del Mondo in cui ha vinto 7 delle 12 tappe. Il vero rebus per la neerlandese è legato alla sua condizione fisiche: nelle ultime settimane Brand è stata vittima di un problema al polpaccio, che ha cambiato i suoi piani nell'avvicinamento al Mondiale.

