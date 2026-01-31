LIVE Ciclocross Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA | Brand all’attacco Alvarado risponde

Questa mattina i Mondiali di ciclocross Elite femminili sono iniziati con grande ritmo. Brand ha preso subito l’iniziativa e ha tentato di allungare, ma Alvarado ha risposto prontamente. La gara si sta accendendo e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento in corsa. La corsa è ancora aperta e tutto può succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 15.36 Fouquenet rientra su Vas, Zemenova, Neff e Pieterse. Si avvicina alla lotta per il terzo posto anche Norbert Riberolle, che deve recuperare 34? 15.35 Lucinda Brand passa sul traguardo con 6? di vantaggio su Alvarado. Siamo a metà gara 15.34 Problemi per Sara Casasola, scivolata in diciottesima posizione a 1? 44? dalla testa. 15.34 Alvarado risponde a Brand! Il distacco tra le due rimane di 6 secondi. 15.33 Brutto errore di Van der Heijden che cade tra le due tavole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Brand all’attacco, Alvarado risponde Approfondimenti su Ciclocross Mondiali LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vagante Questa mattina i Mondiali di ciclocross femminili 2026 sono partiti con sorpresa. LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: si spacca subito la gara, Casasola insegue Questa mattina si è aperto con toni subito intensi il campionato mondiale di ciclocross femminile. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ciclocross Mondiali Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Mondiali di Ciclocross 2026: tutto quello che devi sapere e dove vederli in tv; A che ora i Mondiali di ciclocross 2026 oggi: programma 31 gennaio, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per ViezziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Bukowska beffa Revol, Pellizotti ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS ... oasport.it Giornata ricchissima di gare ai Mondiali Ciclocross di Hulst! Ben tre gare in programma: si parte alle 11.05 con le Donne Junior, per poi proseguire con gli Uomini Under 23 alle 13.10 e chiudere con le Donne Elite alle 15.10. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.