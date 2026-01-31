Lite degenera a Como autista parcheggia sul marciapiede e un 54enne fa spuntare un coltello

Una lite tra un autista e un uomo di 54 anni si è conclusa con una denuncia a Como. L’autista aveva parcheggiato sul marciapiede, scatenando l’ira del 54enne che, in preda alla rabbia, ha estratto un coltello. La polizia intervenuta sul posto ha identificato l’uomo e lo ha denunciato per minaccia e porto illegale di armi. La situazione si è tranquillizzata solo quando gli agenti hanno preso in custodia l’arma e ricostruito i fatti.

È scattata una denuncia a Como per porto illegale di armi e minaccia. Un uomo di 54 anni è stato fermato dalla Polizia dopo una lite con un autista di furgone. L’intervento è stato richiesto in seguito a una segnalazione di lite in strada, culminata con l’estrazione di un coltello. La dinamica dell’episodio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di ieri nei pressi della fermata dei bus di via Bertinelli a Como. Una volante della Polizia è stata inviata sul posto dopo la segnalazione di una lite tra due uomini, uno dei quali avrebbe estratto un coltello da uno zaino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

