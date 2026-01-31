Oggi alle 15, i due club si affrontano in una sfida di Ligue 1. Il Lione, che ha chiuso il girone di Europa League da primo, vuole continuare la serie di buoni risultati. Il Lille, allenato dall’ex Genesio, cerca punti importanti per risalire in classifica e dimostrare di essere in forma. La partita promette battaglia tra due squadre che vogliono lasciarsi alle spalle le recenti difficoltà.

Ha concluso il girone di Europa League da primo il Lione di Fonseca, e oggi i Gones sono qui a testare la forma del Lille dell’ex Genesio. Sfida con tanti giocatori che hanno militato in entrambe le squadre a partire proprio dai rispettivi allenatori: nel Rodano il tecnico ex Milan sta facendo un campionato sopra le righe con l’obiettivo di riportare la squadra in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Lille (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

