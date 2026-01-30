Manchester United-Fulham domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica pomeriggio il Manchester United affronta il Fulham in una partita che potrebbe dirci molto sulle ambizioni dei Red Devils. Dopo aver vinto le ultime due gare contro avversarie di primo piano, la squadra di casa cerca conferme contro un avversario che può mettere in difficoltà chi ha già battuto Arsenal e Manchester City. Il match si gioca alle 15:00 e le quote favoriscono i padroni di casa, ma il Fulham non vuole fare da semplice comparsa.

Il Manchester United ci ha favorevolmente impressionato nelle ultime due partite contro le squadre in lizza per il titolo, e ovviamente ci riferiamo alla vittoria per 2-0 nel Derby di Manchester e in quella per 3-2 sul campo dell'Arsenal, ma per dire che i Red Devils sono davvero sulla strada giusta è in questo genere.

