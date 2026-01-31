L’intervento immobiliare Ottocento appartamenti nasceranno nei quattro lidi

Nei prossimi anni, in zona Raggi, nasceranno circa ottocento nuovi appartamenti. L’intervento riguarda quattro lidi, tra cui Lido di Classe, Lido di Savio e Lido di Dante, ma anche Punta Marina si prepara a cambiare. Verranno costruite nuove case, negozi e strade per rendere più grande e moderna questa zona. I lavori sono già in fase di avvio e cambieranno il volto di quei quartieri.

Raggi Dopo Lido di Classe, Lido di Savio e Lido di Dante, anche Punta Marina è destinata a svilupparsi a monte dell’attuale abitato con aree residenziali, commerciali e nuove strade. Quattro Lidi con storie risalenti fra il dopoguerra e i primissimi anni Sessanta destinati a integrare sempre più orizzonti abitativi non solo estivi, ma anche invernali e dove peraltro le nuove costruzioni si porranno in buona parte al top della classe energetica fino alla soglia di A 4, livello che indica un’abitazione a energia praticamente quasi zero con consumi minimi grazie all’ isolamento termico, agli infissi performanti, a sistemi di ventilazione meccanica controllata e all’uso di fonti rinnovabili (fotovoltaico, pompe di calore). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’intervento immobiliare. Ottocento appartamenti nasceranno nei quattro lidi Approfondimenti su Lidi Ottocento Il Comune acquisisce ex Ferrotel per 2,32 milioni: nasceranno 50 appartamenti e un asilo Palazzo Facchinetti, nuova vita. Abbandonato, sarà ristrutturato . Nasceranno sei appartamenti Palazzo Facchinetti di via Carlo Cattaneo 22, nel cuore del centro storico, sarà sottoposto a una ristrutturazione che ne valorizzerà la struttura. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lidi Ottocento Argomenti discussi: L’intervento immobiliare. Ottocento appartamenti nasceranno nei quattro lidi; Kryalos SGR cede un complesso immobiliare di pregio nel centro storico di Roma. A dividere in due l’Italia è l’urgenza di intervenire sull’antico Ponte al Pino, il ponte realizzato nell’Ottocento che collega il centro di Firenze all’area di Campo di Marte ormai arrivato a fine vita. Dovrà essere sostituito e l’intervento (circa 17 milioni) a carico di R - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.