L’intervento immobiliare Ottocento appartamenti nasceranno nei quattro lidi

Da ilrestodelcarlino.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi anni, in zona Raggi, nasceranno circa ottocento nuovi appartamenti. L’intervento riguarda quattro lidi, tra cui Lido di Classe, Lido di Savio e Lido di Dante, ma anche Punta Marina si prepara a cambiare. Verranno costruite nuove case, negozi e strade per rendere più grande e moderna questa zona. I lavori sono già in fase di avvio e cambieranno il volto di quei quartieri.

Raggi Dopo Lido di Classe, Lido di Savio e Lido di Dante, anche Punta Marina è destinata a svilupparsi a monte dell’attuale abitato con aree residenziali, commerciali e nuove strade. Quattro Lidi con storie risalenti fra il dopoguerra e i primissimi anni Sessanta destinati a integrare sempre più orizzonti abitativi non solo estivi, ma anche invernali e dove peraltro le nuove costruzioni si porranno in buona parte al top della classe energetica fino alla soglia di A 4, livello che indica un’abitazione a energia praticamente quasi zero con consumi minimi grazie all’ isolamento termico, agli infissi performanti, a sistemi di ventilazione meccanica controllata e all’uso di fonti rinnovabili (fotovoltaico, pompe di calore). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

