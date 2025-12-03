Il Comune acquisisce ex Ferrotel per 2,32 milioni | nasceranno 50 appartamenti e un asilo
Il Comune di Messina, tramite la società Patrimonio Messina Spa, ha acquisito l’ex Ferrotel per 2.320.000 euro, grazie ai fondi Pinqua. L’acquisizione segna il primo passo di un progetto di riqualificazione strategico, pensato per affrontare l’emergenza abitativa cittadina.L’immobile, strutturato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
