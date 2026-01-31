L’infortunio a Di Lorenzo è l’ennesima botta psicologica Ma il Napoli reagisce e vince nonostante la stanchezza

La torsione della caviglia di Di Lorenzo ha sconvolto i tifosi allo stadio. Nonostante l’infortunio e la stanchezza accumulata in Champions, il Napoli ha comunque portato a casa una vittoria importante, giocando con orgoglio e determinazione. La squadra ha mostrato carattere, anche senza poter fare molti cambi, e ha reagito all’ennesima battuta d’arresto con una prestazione compatta.

La torsione della caviglia di Di Lorenzo ha gelato lo stadio. Il Napoli vince giocando bene e nonostante la stanchezza di Champions senza possibilità di cambi. Vergara mette il sigillo al suo talento e Gutierrez abbracciando Conte mette a tacere, chi come scrive, aveva mille dubbi sull'impiego a destra. Nel primo tempo il Napoli si sveglia dopo 6 minuti e non è un caso quando Vergara alza il ritmo. Al 12° proprio il napoletano segue Hojlund che gli lascia una palla in profondità, scatto e diagonale perfetto per il vantaggio. È dominio azzurro ma su una mischia in area piccola Hojlund viene murato e poi il palo respinge la deviazione di Comuzzo che rischia l'autogol.

