Napoli vince ma trema | l’infortunio di Neres rovina la festa
Il Napoli prosegue la sua serie di successi in campionato, confermando le proprie qualità. Tuttavia, l’infortunio di Neres rappresenta un episodio che potrebbe influenzare il cammino della squadra nei prossimi match. Questa situazione sottolinea come, anche nei momenti di apparente tranquillità, siano presenti elementi di incertezza che meritano attenzione. Di seguito, analizzeremo gli sviluppi e le possibili ripercussioni di questa vicenda.
Il Napoli continua a vincere e a convincere, ma la sensazione è che la serenità
