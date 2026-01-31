Un giudice federale ha respinto l’appello del Minnesota, che chiedeva di ridurre i controlli sull’immigrazione rafforzati dall’amministrazione Trump. La decisione conferma che l’Ice può continuare le operazioni senza limitazioni nello Stato.

Un giudice federale ha respinto per la richiesta del Minnesota di ridurre l’operazione di rafforzamento dei controlli sull’immigrazione nello Stato voluta dall’amministrazione Trump. Secondo quanto riferito dal Washington Post, il giudice distrettuale Kate Menendez ha stabilito che le autorità statali e delle Twin Cities – l’area metropolitana di Minneapolis-Saint Paul – non hanno dimostrato in modo definitivo che il massiccio dispiegamento di agenti federali, noto come Operation Metro Surge, sia illegale o mirato a costringere i governi locali a collaborare con altri obiettivi dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Ice non può essere limitata: un giudice federale respinge l’appello del Minnesota e dà ragione a Trump

La giudice federale Katherine M.

Un giudice nel Minnesota ha bloccato l'espulsione di un bambino di cinque anni, fermato durante un'operazione dell'Ice che aveva preso di mira il padre.

