minnesota giudice respinge richiesta di fermare controlli ice

La giudice federale Katherine M. Menendez ha deciso di non bloccare i controlli dell’Ice in Minnesota e nelle Twin Cities. Nonostante le richieste di alcuni gruppi, i controlli continueranno come previsto. La decisione apre la strada a ulteriori operazioni di controllo sulle persone sospettate di irregolarità.

La giudice federale Katherine M. Menendez ha affermato che non fermerà l’ondata di controlli sull’immigrazione degli agenti dell’Ice in Minnesota e nelle Twin Cities. Menendez ha respinto l’ingiunzione preliminare richiesta in una causa intentata dal procuratore generale dello Stato Keith Ellison e dai sindaci di Minneapolis e St. Paul. La causa sosteneva che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti stesse violando le tutele costituzionali e chiedeva un’ordinanza rapida per sospendere l’azione di controllo o limitarne la portata. Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno definito la causa “legalmente frivola”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un giudice nel Minnesota ha bloccato l’espulsione di un bambino di cinque anni, fermato durante un’operazione dell’Ice che aveva preso di mira il padre.

