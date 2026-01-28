Minnesota giudice blocca l’espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall’Ice

Un giudice nel Minnesota ha bloccato l’espulsione di un bambino di cinque anni, fermato durante un’operazione dell’Ice che aveva preso di mira il padre. La decisione arriva in un momento di forte tensione a Minneapolis, dove si sono verificati anche episodi violenti come le uccisioni di Renée Good e Alex Pretti.

Milano Cortina 2026, Abodi: "Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza" Muccino: "Hollywood? Non ci tornerò mai, la società Usa è smarrita e in decadenza" Milano Cortina 2026, Abodi: "Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza" Muccino: "Hollywood? Non ci tornerò mai, la società Usa è smarrita e in decadenza" Approfondimenti su Minnesota ICE "Quattro minori arrestati dall'ICE in Minnesota, anche un bimbo di 5 anni": la denuncia del distretto scolastico Il distretto scolastico di Minneapolis denuncia l'arresto di quattro minori da parte dell'ICE, tra cui un bambino di cinque anni. A Minneapolis, in Minnesota, l'Ice ha arrestato un bimbo di 5 anni A Minneapolis, un bambino di 5 anni è stato sequestrato dagli agenti federali insieme al padre e trasferito in un centro di detenzione in Texas. Ultime notizie su Minnesota ICE Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation: Non è una ritirata; Minneapolis, Trump: Ora de-escalation in Minnesota. Spiace per Pretti. Noem resta; L'amministratore Trump vince in tribunale liberando gli agenti ICE dalle restrizioni alle proteste del Minnesota. Minnesota, giudice blocca l'espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall'IceUn giudice negli Stati Uniti ha bloccato l'espulsione del bambino di cinque anni fermato nel Minnesota in una operazione dell'Ice contro il padre, a testimonianza, insieme alle uccisioni di Renée Good ... adnkronos.com Usa, giudice blocca la deportazione del bimbo di 5 anni arrestato dall'IceNon possono essere deportati immediatamente né il bambino di cinque anni fermato dall'Ice in Minnesota né suo padre, entrambi detenuti in Texas. Lo ha deciso un giudice federale, bloccando la loro ... avvenire.it Un giudice federale ha emesso un ordine restrittivo temporaneo bloccando la deportazione (o "espulsione") del bambino di 5 anni, Liam Conejo Ramos, e del padre, arrestati durante un'operazione ICE a Minnesota il 20 gennaio 2026. foxnews.com/us/fed x.com Non possono essere deportati immediatamente né il bambino di cinque anni fermato in Minnesota né suo padre, entrambi detenuti in Texas. Lo ha deciso un giudice federale, bloccando la loro deportazione. La foto del bimbo fermato, Liam Conejo Ramos, è - facebook.com facebook

