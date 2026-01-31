Da marzo 2015, l’Hsi, la sezione investigativa dell’Ice, lavora con l’Italia senza mai aver fatto operazioni di polizia nel nostro Paese. Secondo alcuni documenti, il primo accordo tra Italia e Ice risale al 28 maggio 2009, quando il governo di Berlusconi, con Roberto Maroni ministro dell’Interno, firmò un’intesa. Da allora, la collaborazione si è consolidata, passando attraverso vari passaggi politici fino a diventare un rapporto stabile.

A quanto apprende l’Adnkronos, è dal marzo 2015 che l’Hsi, componente investigativa dell’Ice, collabora con l’Italia senza aver mai condotto attività di polizia nel nostro Paese In particolare in base ad alcuni documenti, il 28 maggio del 2009 è stato stipulato un accordo tra il governo italiano, all’epoca targato Berlusconi con Roberto Maroni ministro dell’Interno, e il governo degli Stati Uniti sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità. E’ stata poi la legge 99 del 2014 promulgata il 3 luglio dello stesso anno, quando ministro dell’Interno era Angelino Alfano (governo Renzi), a ratificare e dare esecuzione all’accordo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ice collabora con l’Italia dal 2015: accordo con Berlusconi poi ratificato con Renzi

Approfondimenti su Ice Italia

L’Ice, tramite la sua componente investigativa Hsi, lavora con l’Italia dal marzo 2015.

In Francia, i dipendenti di Capgemini sono scesi in piazza contro l’azienda, che da tempo lavora con l’Ice, la polizia federale americana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ice Italia

Argomenti discussi: Ice in Italia dal 2009 grazie ad accordo con Berlusconi e Renzi: il documento; Francia, dipendenti in rivolta contro Capgemini: da anni collabora con l’Ice; Riconoscere e colpire le aziende private dietro la violenza dell’Ice; L’ICE risveglia le big tech, lettera aperta dei dipendenti ai propri CEO: Basta collaborare con Trump.

Milano-Cortina, Ice collabora con l'Italia dal 2015: accordo nel 2009 con Berlusconi poi ratifica con Renzi(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è dal marzo 2015 che l’Hsi, componente investigativa dell'Ice, collabora con l’Italia senza aver mai condotto attività di polizia nel nostro Paese. In part ... msn.com

Piantedosi: Ice a Milano Cortina? Usa non hanno comunicato nulla, ma certo non opererà in ItaliaA margine della presentazione a Roma del libro Dalla parte delle divise scritto insieme alla giornalista Annalisa Chirico, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde alle indiscrezioni di s ... msn.com

Milano-Cortina, Ice collabora con l’Italia dal 2015: accordo nel 2009 con Berlusconi poi ratifica con Renzi - facebook.com facebook

Agenti USA dell' #ICE alle Olimpiadi #MilanoCortina26. "Si smentisce che L'ICE opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti", così fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. x.com