Ice sinistra smemorata L’accordo Italia-Usa sul contrasto alla criminalità è del 2014 porta la firma di Renzi e Napolitano

Il governo di Matteo Renzi e il presidente Giorgio Napolitano hanno firmato nel 2014 un accordo tra Italia e Stati Uniti per combattere criminalità e terrorismo. Ora, a distanza di anni, si torna a parlare di quell’intesa, che ha aperto le porte all’Ice, l’agenzia investigativa internazionale. La questione riaccende il dibattito sulla memoria e sull’efficacia di quegli accordi tra i due paesi.

Udite udite. A ratificare un accordo bilaterale Italia-Usa p er la prevenzione e il contrasto alla criminalità e al terrorismo (aprendo le porte all'Ice) fu il governo di Matteo Renzi con Giorgio Napolitano al Colle. Correva l'anno 2014. Proprio così. Chi oggi si straccia le vesti accusando il governo Meloni di intelligenza con il nemico (Trump) sul dossier Ice alla vigilia del taglio del nastro di Milano-Cortina dovrebbe riguardarsi la storia. E magari tacere invece di gridare all'untore. Polemica pretestuosa quella delle opposizioni anche perché – come sottolineato dal Viminale – in Italia per rinforzare il dispositivo di sicurezza della delegazione Usa non saranno gli agenti dell'Ero, coinvolti nelle uccisioni di civili a Minneapolis.

