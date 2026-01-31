Questa mattina a Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata è stato presentato il libro

Presentato a Torre Annunziata Disabilità Controcorrente: quando l’inclusione diventa progetto concreto. Uno stralcio dell’intervento dell’ing. Luca Brancaccio in tema di mobilità inclusiva. Il libro di Cimmino propone una visione chiara: la disabilità non è un limite individuale, ma il risultato di una relazione sbagliata tra la persona e l’ambiente che la circonda. Un messaggio forte, che invita a superare la logica della compassione per abbracciare quella della responsabilità collettiva, misurando il grado di civiltà di una società dalla sua capacità di includere. Tra gli interventi più apprezzati quello dell’ingegnere dei trasporti Luca Brancaccio, che ha ripreso e declinato i contenuti del volume sul terreno della mobilità pubblica e dei servizi urbani. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Torre Annunziata, a Palazzo Criscuolo presentato il libro Disabilità Controcorrente di Salvatore Cimmino

L'iniziativa a Palazzo Criscuolo di Torre Annunziata invita i giovani a conoscere la memoria della Shoah attraverso cortometraggi, testimonianze e un dialogo con il giornalista Angelo Cirasa.

