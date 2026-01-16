Torre Annunziata presentato l’Eco-Calendario 2026

A Torre Annunziata è stato presentato l’Eco-Calendario 2026, realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Prima Vera. Durante l’evento, sono stati premiati i disegni vincitori del contest dedicato. Il nuovo calendario ha già contribuito a migliorare la raccolta differenziata, raggiungendo il 65,85%. L’iniziativa mira a promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti e a sensibilizzare la comunità sull’importanza del riciclo.

Premiati i disegni vincitori del contest. Boom della differenziata con il nuovo calendario (65,85%). Amministrazione Comunale e Prima Vera hanno presentato questa mattina a Palazzo Criscuolo l’Eco-Calendario. L’iniziativa, alla seconda edizione e realizzata grazie alla collaborazione dei quattro istituti comprensivi di Torre Annunziata, è nata con l’obiettivo di educare gli studenti alla raccolta differenziata. Dei circa 400 disegni realizzati dagli alunni dell’IC Pascoli Siani, Leopardi Parini Rovigliano, IV Circolo Didattico Cesaro e IC Alfieri, la commissione ha scelto i 26 finalisti che sono stati esposti in occasione della manifestazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, presentato l’Eco-Calendario 2026 Leggi anche: Polizia, presentato il calendario 2026 Leggi anche: Polizia di Stato, presentato il calendario 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Torre Annunziata, presentato l’Eco-Calendario 2026 - Boom della differenziata con il nuovo calendario (65,85%) ... msn.com Torre Annunziata, presentato l’Eco-Calendario 2026. Comune e Prima Vera insieme per la tutela dell'ambiente. Premiati i disegni vincitori del contest. Boom della differenziata con il nuovo calendario (65,85%) LE INTERVISTE facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.