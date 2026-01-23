Che fine ha fatto il bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice in Usa Deportato insieme al suo papà

Liam, un bambino di cinque anni, è stato recentemente arrestato dall’ICE negli Stati Uniti insieme al padre e successivamente deportato. La sua storia ha suscitato attenzione e riflessione sul tema delle politiche migratorie e delle conseguenze per le famiglie coinvolte. Questa vicenda solleva importanti domande sulla tutela dei minori e sul rispetto dei diritti umani in un contesto di tensioni e divisioni sociali.

Il volto di Liam, un bambino di soli cinque anni, è diventato in poche ore il simbolo di una frattura profonda che sta attraversando l’America. La sua immagine, che ritrae il momento del prelievo forzato da parte degli agenti dell’ ICE, ha fatto il giro del mondo, scatenando un’ondata di sdegno che attraversa i confini del Minnesota. Nel giro di un pomeriggio, il piccolo è passato dal vialetto della sua casa di Minneapolis a un freddo centro di detenzione a Dilley, nel profondo sud del Texas, a oltre duemila chilometri di distanza. Una deportazione lampo avvenuta insieme al padre, Adrian Alexander Conejo Arias, nonostante la famiglia, giunta negli Stati Uniti nel 2024, avesse una richiesta di asilo ancora regolarmente in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Liam, il bambino di 5 anni fermato con il padre nel vialetto di casa in Minnesota, è stato trasferito in un centro di detenzione in Texas, a oltre duemila

