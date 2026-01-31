L' Hotel Globus volta pagina cambio di gestione dopo 25 anni | Partire fu un salto nel buio ma è andata molto bene

L'Hotel Globus cambia gestione dopo 25 anni. Dal 1 febbraio, il Best Western Globus City passa nelle mani di nuovi gestori. Stefania e Pierpaolo Baldisserri hanno deciso di lasciare, dopo un quarto di secolo di lavoro intenso e crescita. Hanno scelto di rallentare, concentrandosi solo sul loro altro hotel, il San. La decisione è arrivata come un passo naturale, anche se lascia un vuoto in città. La nuova gestione promette di portare novità, ma l’addio dei Baldisserri segna comunque una svolta importante per l’hotel.

A rilevare il Globus, che si trova in via Traiano Imperatore, traversa di via Ravegnana, punto di riferimento di tante aziende, sarà una società di gestione del Nord Dal 1 febbraio l'hotel Best Western Globus City cambierà gestione. Stefania e Pierpaolo Baldisserri, dopo 25 anni di intensa attività e di grande crescita professionale, hanno deciso di lasciare e rallentare un po' il loro impegno quotidiano, concentrandosi solo sul loro altro hotel, il San Giorgio, sempre a Forlì. A rilevare il Globus, che si trova in via Traiano Imperatore, traversa di via Ravegnana, punto di riferimento di tante aziende, sarà una società di gestione del Nord compartecipata di Best Western Italia, catena di appartenenza dal primo giorno di apertura dell'hotel.

