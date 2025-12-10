L’uomo che guida la safety car da 25 anni | Una volta feci un incidente ma non fu colpa mia
Bernd Mayländer, pilota tedesco, guida la safety car in Formula 1 da più di 25 anni. In questo articolo, condivide le sue esperienze, i momenti più memorabili e le sfide affrontate nel ruolo di custode della sicurezza in uno degli sport più affascinanti al mondo.
Bernd Mayländer, pilota tedesco al volante della safety car in Formula 1 da oltre 25 anni, racconta il suo lavoro e le esperienze vissute dietro le quinte. Le sue parole allo Spiegel. Le parole di Bernd Mayländer. «L’ anno prossimo, all’apertura della stagione in Australia, festeggerò la mia 500esima gara di Formula 1.» Come si svolge per te un weekend di gara? «Arrivo entro mercoledì sera e giovedì mattina mi reco in pista. Per prima cosa, percorro il tracciato con la direzione gara per verificare eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. A mezzogiorno, le safety car e le auto mediche effettuano un giro di prova per controllare sistemi come telecamere e radio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
