L’Ue tira dritto sul sequestro dei fondi russi ma rischia il salto nel buio

L’Unione Europea prosegue con decisione il sequestro dei fondi russi congelati, puntando a bloccare definitivamente l’intera somma di 210 miliardi di euro. La Commissione di Ursula von der Leyen rafforza la sua posizione contro Mosca, destinata a finanziare gli aiuti all’Ucraina, sfidando possibili rischi e incertezze.

La Commissione Europea di Ursula von der Leyen tira dritto sul sequestro dei fondi russi congelati nell’Unione Europea per finanziare gli aiuti all’Ucraina e alza il tiro contro Mosca: dai 140 miliardi di euro della Banca centrale di Mosca e delle altre istituzioni finanziarie pubbliche russe si passa all’obiettivo di congelare definitivamente tutti i 210 miliardi di euro ad oggi bloccati nei Ventisette. Secondo quanto anticipato dal Financial Times, infatti, i Paesi europei avrebbero l’intenzione di superare il veto dell’Ungheria di Viktor Orban e stanno lavorando per far arrivare i leader al Consiglio Europeo della prossima settimana con una posizione comune capace di rompere la norma dell’unanimità. 🔗 Leggi su It.insideover.com