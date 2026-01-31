La fiera del cibo italiano si è appena conclusa con numeri record. Oltre 800 aziende di tutta Italia hanno partecipato all’evento, che ha riscosso grande successo tra visitatori e operatori. La manifestazione ha mostrato la varietà e la qualità dei prodotti italiani, attirando pubblico e stampa da ogni parte. Ora si pensa già alla prossima edizione, che promette di essere ancora più grande.

Si è chiusa con un’affluenza record l’edizione di Taste, il salone nazionale dedicato all’eccellenza del cibo italiano, che ha registrato la partecipazione di oltre 800 realtà produttive provenienti da tutta Italia. L’evento, che si è svolto in una delle principali aree espositive del Paese, ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per chi opera nel settore alimentare, ma anche per i consumatori alla ricerca di prodotti di qualità, autentici e spesso legati a tradizioni locali. Oltre agli espositori provenienti da regioni diverse – dalle Langhe al Salento, dall’Emilia-Romagna alla Sicilia – sono stati presenti anche brand emergenti e piccole imprese che hanno trovato in Taste un palcoscenico ideale per farsi conoscere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’evento gastronomico del momento: oltre 800 realtà alimentari si incontrano in un’edizione di grande impatto.

