Un evento gastronomico unico celebra l’olio umbro

Un evento gastronomico si svolge in una storica dimora umbra, offrendo l’opportunità di conoscere e assaporare le eccellenze dell’olio locale. L’iniziativa mira a valorizzare la qualità e la tradizione dell’olio umbro attraverso degustazioni e approfondimenti, in un contesto suggestivo e autentico. Un’occasione per apprezzare le caratteristiche uniche di un prodotto simbolo della regione, in un ambiente elegante e rispettoso delle tradizioni.

Il nobile scenario di una dimora storica accoglie un'iniziativa dedicata alla scoperta delle migliori espressioni gastronomiche del territorio umbro. La splendida Villa in Trevi ospiterà il 26 gennaio 2026 a Trevi un'esclusiva Cena Oleocentrica condotta da otto mani esperte. Questa serata rappresenta un momento cruciale dell' Anteprima Olio e.v.o. Dop Umbria. Quattro talenti culinari del territorio, tra cui spiccano due nomi premiati dalla Stella Michelin, collaborano per esaltare le doti dell' olio extravergine d'oliva locale attraverso portate creative.

