Oltre i Colori | i bambini del minibasket di Rieti e Pistoia si incontrano in omaggio dell' autista ucciso

Durante la partita di A2 tra Estra Pistoia Basket e RSR Sebastiani Rieti, i bambini del minibasket delle due città si sono incontrati in occasione di un omaggio all’autista scomparso. Insieme ai giocatori, hanno indossato magliette con la scritta

Ieri sera, in occasione della sfida di A2 tra Estra Pistoia Basket e RSR Sebastiani Rieti, si sono ritrovati insieme tanti bambini del minibasket delle due città che, insieme ai giocatori, hanno indossato una maglietta con la scritta "Oltre i Colori". Guarda il video dell'iniziativa realizzata in omaggio di Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A tre mesi dalla tragedia, Pistoia e Rieti tornano insieme "Oltre i colori"

A tre mesi dalla tragedia, Pistoia e Rieti si ritrovano per l'iniziativa

Autista ucciso nell’agguato ultras, Pistoia Basket e Rieti tornano ad affrontarsi. Una maglia per ricordare Raffaele

Il 19 ottobre scorso, Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, perse la vita a causa di un agguato a Rieti.

