L’esperto | Siamo il Paese europeo delle frane A Niscemi la più vasta d’Italia ha superato quella del Tessina

La frana di Niscemi è ufficialmente la più grande d’Italia, superando quella del Tessina in Alto Adige. La massa di terra si è staccata e ha causato danni ingenti. La situazione era prevista da tempo, e ora si registrano danni ai terreni e alle strutture vicine. La popolazione è in allerta, mentre le autorità monitorano la zona.

«Niscemi è diventata la frana più vasta d'Italia, superando quella del Tessina nell'arco alpino. Un disastro annunciato. Dobbiamo acquisire la consapevolezza che siamo il Paese europeo delle frane: sulle circa 750mila censite in tutta l'Unione, ben 620.808 sono entro i nostri confini. Nell'ultimo secolo ne abbiamo avute 17mila importanti, con 5.939 morti, e abbiamo speso in media 1,2 miliardi annui. Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze». Erasmo D'Angelis, uno dei massimi esperti italiani di dissesto idrogeologico, già sottosegretario alle Infrastrutture nel Governo Letta e responsabile della struttura di missione Italia Sicura negli Esecutivi Renzi e Gentiloni, non ha dubbi: « Per fragilità l'Italia è un unicum al mondo.

