Il Papa | il più grande distruttore della pace è l’aborto

Il Papa torna a parlare dell’aborto, definendolo il più grande distruttore di pace. Durante un’omelia, il Pontefice invita i fedeli a riflettere sul fatto che la pace non si raggiunge solo con la pace tra i popoli, ma anche eliminando le divisioni e le violenze che l’uomo si infligge da solo. Per il Papa, la pace è un dono che bisogna conquistare giorno dopo giorno.

«La pace è anzitutto dono, a tal fine vi invito a riflettere sul fatto che non ci sarà pace senza porre fine alla guerra che l'umanità fa a se stessa quando scarta chi è debole, quando esclude chi è povero, quando resta indifferente davanti al profugo e all'oppresso. Solo chi ha cura dei più piccoli può fare cose davvero grandi. Madre Teresa di Calcutta, santa degli ultimi e premio Nobel per la pace, affermava a riguardo che "il più grande distruttore della pace è l'aborto". La sua voce rimane profetica: nessuna politica può porsi a servizio dei popoli se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo, se non soccorre chi è nell'indigenza materiale e spirituale».

Il Papa torna a parlare di aborto e lo fa in modo diretto, senza troppi giri di parole.

Il Papa lancia un messaggio forte e simbolico contro l’aborto, scegliendo di esporre un presepe inedito nella Sala Paolo VI in Vaticano.

