L’energia dello Sprocco Ecco le contrade che si giocano il titolo Domani il gran finale

Chi salirà sul podio dello Sprocco? È da giovedì, quando è partita la Festa della canzonetta e del teatro dialettale, che la domanda impazza tra i contradaioli che hanno gremito il teatro "Galeotti" registrando quattro sold out in altrettante serate. All’orizzonte c’è la finale di domani con inizio alle 16, anziché alle 21, e la speranza che ci sia anche l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci, alle prese con la convalescenza dopo un problema di salute. E come di consueto arrivano le sensazioni raccolte da La Nazione sui brani dello Sprocco. Il Tiglio-La Beca. Il "Déjà vu" di Claudio Orlandi è una marcetta che trascina platea e galleria per ritmo e melodia – 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

