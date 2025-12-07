LIVE Alle 14 GP Abu Dhabi il gran finale Norris Verstappen e Piastri si giocano il Mondiale

Max partirà in pole davanti a Lando e Oscar, affiancato da Russell. All'inglese della McLaren basta piazzarsi sul podio per trionfare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

