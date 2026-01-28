Australian Open | a che ora si giocano domani le semifinali donne

Domani le semifinali femminili dell’Australian Open si giocano in orari diversi rispetto all’Italia. A Melbourne, Sabalenka sfiderà Svitolina e Rybakina affronterà Swiatek. Le partite si tengono in serata nel continente australiano e al mattino in Italia. Gli appassionati devono fare i conti con il fuso orario per seguire gli incontri delle migliori giocatrici del torneo.

Il momento della verità si avvicina all’Australian Open 2026. Il primo Slam dell’anno si avvia ormai alle sue battute finali, con giovedì 29 gennaio che sarà dedicato alle due semifinali femminili, mentre venerdì 30 toccherà ai quattro migliori del maschile. In entrambi i tabelloni si tratterà di match di primissima qualità, essendo coinvolte tre rappresentanti della top 10 e la n.12 del mondo, con un importante record. Soltanto per la quinta volta nell’Era Open, e per la prima dal Roland Garros 1995, tutte le semifinaliste di un torneo dello Slam sono giunte a questo punto senza concedere neanche un set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

