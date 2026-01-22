Disabilità | controlli INPS tramite piattaforma sui permessi 104 gravità per epilessia farmacoresistente Le novità

La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove modalità di controllo INPS sui permessi 104, con particolare attenzione alla gravità delle condizioni come l’epilessia farmacoresistente. La piattaforma online semplifica la gestione delle pratiche, garantendo maggiore trasparenza e precisione. Queste novità mirano a migliorare il supporto alle persone con disabilità, ai loro familiari e ai caregiver, adattando le procedure alle esigenze attuali.

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una serie di misure che riguardano direttamente le persone con disabilità, i loro nuclei familiari e il sistema dei caregiver. Le disposizioni rientrano nelle competenze dell’INPS, che in un comunicato illustra le novità. L’INPS sarà incaricato della realizzazione di una nuova piattaforma informatica dedicata ai caregiver, da completare entro settembre 2026. Il progetto sarà finanziato tramite una quota del fondo di sostegno a loro destinato. Parallelamente, sarà attivata una piattaforma telematica per il controllo dei permessi previsti dalla legge 1041992.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Manovra 2026, stretta sui permessi 104: l’INPS controllerà chi assiste davvero i disabili nelle PA

Legge 104, da gennaio 2026 aumentano i permessi: chi può ottenerli e come chiederli, la circolare InpsA partire da gennaio 2026, la legge 104 prevede un aumento di permessi annuali per chi ha malattie oncologiche, invalidanti o croniche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Permessi Legge 104: dal 2026 più controlli e nuovi obblighi informativi per le PA; PERMESSI PER LEGGE 104: DOPO LA LEGGE FINANZIARIA 2026 PIU' CONTROLLI DA PARTE DELLA P.A. E DELLE SCUOLE; Legge 104, ora l'INPS può revocartela insieme alla pensione d'invalidità, attento alla visita di revisione: cosa fare; Lavoro, l’inflazione cresce più degli stipendi. Ape sociale confermata ma non per tutti.

Aiuti e bonus per famiglie, disabili e redditi bassi: le novità INPS 2026L'INPS ha pubblicato l'elenco degli aiuti e i bonus destinati alle famiglie, ai disabili e ai soggetti con redditi bassi, che sono stati rinnovati dalla Legge di Bilancio 2026. Ecco le novità. ticonsiglio.com

Incentivo assunzione persone disabili: istruzioni INPSAllo scopo di promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità è stato istituito un fondo per destinare contributi a Enti del Terzo settore, organizzazioni di ... disabili.com

La Disability Card non è un gadget. È un diritto. Molti la hanno, pochi sanno a cosa serve davvero Semplifica i controlli Tutela la tua privacy Ti aiuta ad accedere a servizi e agevolazioni Salva questo video Scrivimi nei commenti se ce l’hai già o - facebook.com facebook