Legge 104 da gennaio 2026 aumentano i permessi | chi può ottenerli e come chiederli la circolare Inps
A partire da gennaio 2026, la legge 104 prevede un aumento di permessi annuali per chi ha malattie oncologiche, invalidanti o croniche. In particolare, si aggiungono dieci ore extra per visite, esami e cure mediche. La circolare Inps chiarisce chi può usufruire di queste agevolazioni e come presentare la richiesta. È importante conoscere le modalità per garantire i propri diritti in modo corretto e tempestivo.
Dal 1° gennaio 2026 chi ha malattie oncologiche, invalidanti e croniche ha diritto a dieci ore di permesso in più ogni anno per visite, esami e cure mediche rispetto a quelle già previste dalla legge 104. L'Inps ha diffuso le istruzioni precise su chi ha diritto alla misura e come procedere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
