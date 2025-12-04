Milano-Cortina 2026 Ganna | Fare il tedoforo tra eventi più importanti della mia vita

“Sarà uno degli eventi più importanti della mia vita. L’ho sempre vista in televisione, riuscire a essere uno dei tedofori sarà una grande emozione”. Lo ha detto a LaPresse il ciclista Filippo Ganna parlando sul volo diretto ad Atene, dove giovedì sarà uno dei tedofori in occasione della cerimonia di consegna della fiaccola del Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “Dopo le due medaglie tra Tokyo e Parigi la chiamata è stata un pochino inaspettata, diciamo che mi è piaciuto particolarmente il progetto, sapere di poter essere uno dei diecimila tedofori è stato veramente bello e importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

