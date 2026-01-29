Bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus per un biglietto sbagliato | 6 km a piedi sotto la neve nel Bellunese
Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro. Il bambino ha deciso di tornare a casa a piedi, percorrendo sei chilometri sotto la neve e in condizioni di freddo intenso. La scena ha suscitato scalpore tra i passanti e i cittadini della zona.
