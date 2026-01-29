Bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus per un biglietto sbagliato | 6 km a piedi sotto la neve nel Bellunese

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro. Il bambino ha deciso di tornare a casa a piedi, percorrendo sei chilometri sotto la neve e in condizioni di freddo intenso. La scena ha suscitato scalpore tra i passanti e i cittadini della zona.

Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve

Papà ha ucciso la mamma: bimbo di 11 anni chiama la nonna dopo l'assassinio della madreI soccorsi sono intervenuti intorno alle ore 11.40 di sabato 24 gennaio, quando i bimbi sono usciti fuori in guardino mentre l'11enne telefonava alla nonna. Nonostante l'intervento dei soccorsi, però, ...

Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: «Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve»Undici anni, due zaini sulle spalle. A piedi da San Vito a Vodo con una temperatura sotto lo zero e con la neve. Perché? Non aveva il biglietto da 10 euro previsto per la linea ... ilmattino.it

