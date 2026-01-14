Referendum Zagebrelsky al Fattoit | Il governo usa strumenti artificiosi perché teme le ragioni del no

Nel dibattito sul referendum, Zagebrelsky al Fatto.it segnala come il governo ricorra a strumenti non convenzionali, come l’anticipazione del voto, per influenzare l’esito. Secondo l’esperto, tali azioni indicano un timore che il risultato possa andare contro le aspettative dell’esecutivo, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla legittimità delle procedure adottate.

“Se il governo usa strumenti piuttosto artificiosi come l’anticipazione del voto rispetto alla prassi e alla Costituzione, vuol dire che timore che l’esito del referendum possa non essere quello che loro auspicano”. A dirlo al fattoquotidiano.it è il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky che martedì sera al teatro Erba di Torino ha partecipato al primo incontro pubblico promosso dal comitato locale “Giusto dire no” insieme al giornalista Massimo Giannini, all’avvocato Fulvio Gianaria e alla coordinatrice del comitato, Flavia Panzano, giudice della Corte d’appello di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Zagebrelsky al Fatto.it: “Il governo usa strumenti artificiosi perché teme le ragioni del no” Leggi anche: La Russa: “Il governo Meloni ponte tra Ue e Usa. Trump ha le sue ragioni, ma sull’identità non prendo lezioni” Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del “No” del Movimento 5 Stelle Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Referendum, Zagebrelsky al Fatto.it: “Il governo ha timore delle ragioni del no”. Referendum, il blitz del governo spinge la raccolta firme: raggiunta quota 380mila. I promotori verso il ricorso: gli scenari - La forzatura del governo non frena la mobilitazione popolare per chiedere il referendum sulla riforma Nordio. ilfattoquotidiano.it

Referendum, i promotori della raccolta firme ricorrono al Tar: “Bloccare il blitz del governo sulla data del voto” - I promotori della raccolta firme popolare per il referendum sulla riforma Nordio hanno depositato ricorso urgente al Tar del Lazio chiedendo la sospensione cautelare della delibera del Consiglio dei m ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, basta rinvii: il governo punta al 22 marzo. I comitati per il no: “Pronti al ricorso” - Contrari opposizioni e i giuristi guidati da Guglielmi: Abbiamo raccolto oltre 250mila firma, abbiamo il diritto ... repubblica.it

Perché bisogna votare NO al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura Perché la riforma ha solamente lo scopo di controllare la magistratura. La riforma costituzionale non porterà nessun beneficio ai cittadini. Del resto si capisce benissimo - facebook.com facebook

