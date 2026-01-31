Le performance social dei ministri | balzo di follower per Valditara e Salvini

A gennaio, sui social del governo Meloni, i profili di Matteo Piantedosi e Tommaso Foti hanno visto un aumento importante di follower e interazioni. I loro contenuti hanno coinvolto di più rispetto al passato, segnando un balzo nelle performance social.

Tra tutti i ministri del governo Meloni, a gennaio i contenuti pubblicati sui diversi social network dagli account ufficiali di Matteo Piantedosi e Tommaso Foti hanno registrato delle percentuali di coinvolgimento alquanto corpose. Ma, ancora meglio di loro due, è andata a Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che ha ottenuto una quota di engagement del 27,1%. Invece, sempre in questo mese, per passare a un altro dato che al pari dell’engagement ha una sua anima qualitativa, gli account che sono cresciuti di più, cioè che hanno visto aumentare il numero dei follower sono stati quelli di Giuseppe Valditara, il cui profilo Instagram è cresciuto con l’arrivo di 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che potrebbe portare all’uso del metal detector nelle scuole italiane.

