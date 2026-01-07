Napoli-Verona le pagelle | Di Lorenzo e McTominay leader azzurri

Analisi delle prestazioni dei giocatori nel match Napoli-Verona, terminato 2-2. È un incontro che ha visto protagonisti diversi interpreti, con valutazioni che riflettono l’andamento delle singole performance. Di Lorenzo e McTominay si sono distinti come figure di riferimento per i rispettivi team, mentre altri elementi hanno mostrato luci e ombre. Di seguito, le pagelle dettagliate dei principali protagonisti, per un quadro completo dell’incontro.

Le pagelle di Napoli-Verona 2-2:Milinkovic Savic 6Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 5.5, Buongiorno 5Politano 5.5, Lobotka 5.5, McTominay 6.5, Gutierrez 5.5Elmas 5.5, Hojlund 6, Lang 6Spinazzola 6.5, Marianucci 6, Lucca 5.5Conte 6Marchetti 5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Di Lorenzo.

Napoli-Verona 2-2, le pagelle: Di Lorenzo (6,5) presente, Orban (6,5) glaciale dal dischetto, Hojlund (5,5) fa il massimo, Buongiorno (5) - La squadra di Conte rimonta due reti di svantaggio ma non riesce a trovare il gol vittoria. msn.com

PAGELLE NM – Napoli-Verona, i voti di Antonio Petrazzuolo: “7 a McTominay e Di Lorenzo” - 2), 19° turno del campionato di Serie A, ecco le pagelle di “Napoli Magazine”. napolimagazine.com

Manchester City - Napoli 2 a 0. PSV Eindhoven - Napoli 6 a 2. Napoli - Eintracht Francoforte 0 a 0. Napoli - Cagliari 1 a 1 (poi vinta ai rigori). Benfica - Napoli 2 a 0. E questa sera: Napoli - Verona 2 a 2. Il dato è chiaro. Il problema è evidente. I - facebook.com facebook

SERIE A | Il Verona impone il pari al Napoli al Maradona nella 19ma giornata. #ANSA x.com

