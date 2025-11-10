Sono da sola non perché abbia chiuso le porte ma perché sto bene con i miei figli Lorenzo e Carlotta sono totalmente innamorata di loro Per il momento non sento l' esigenza di avere un compagno
N el corso della puntata del 9 novembre 2025 di Verissimo, Valentina Persia ha ripercorso la sua storia personale, professionale e familiare, ricordando che ha cresciuto i suoi due figli da sola. Davanti a Silvia Toffanin ha parlato della maternità, del percorso di fecondazione in vitro e del rapporto quotidiano con i gemelli Carlotta e Lorenzo. Valentina Persia tra comicità e femminilità con uno show tutto suo X Leggi anche › Valentina Persia debutta sul Nove con “Sinceramente Persia – One Milf Show”: dedicato alle over 50 Valentina Persia: «Ho cresciuto i miei figli da sola». «Adesso i miei figli hanno dieci anni, li ho cresciuti da sola». 🔗 Leggi su Iodonna.it
